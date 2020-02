(ANSA) – MOSCA, 28 FEB – Nella versione in russo del film animato della Disney-Pixar “Onward” viene nascosta l’omosessualità della poliziotta ciclope Specter. Nella versione originale, infatti, il personaggio dice di avere una fidanzata, ma in quella russa parla semplicemente di “partner”. Lo riporta la testata online Kinopoisk.ru, secondo cui “presumibilmente, il ramo russo della Disney ha cercato di evitare problemi non necessari”. In Russia è in vigore da alcuni anni una legge molto criticata che punisce ufficialmente la promozione tra i minori delle “relazioni non tradizionali” ma impedisce di fatto ogni manifestazione pubblica in favore dei diritti delle minoranze sessuali. La legge è stata bocciata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo come discriminatoria e ha portato a un aumento delle aggressioni contro gli omosessuali.