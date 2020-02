(ANSA) – ROMA, 28 FEB – “Il Siviglia è una delle squadre più forti in questa competizione. È una formazione che conosco bene e lo stesso vale per l’allenatore: hanno giocatori d’esperienza. In questo momento sono quarti nella Liga, a pari punti con l’Atletico Madrid. È una squadra fortissima”. Così Paulo Fonseca commenta al sito ufficiale della Roma l’esito del sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League, che ha accoppiato i giallorossi al Siviglia. “Gli spagnoli hanno cambiato molto in questi anni, come noi – aggiunge l’allenatore dei giallorossi -: hanno un nuovo tecnico, nuovi calciatori, hanno fatto tanti investimenti, ma il sistema di gioco è differente rispetto al nostro, così come il modo di giocare”. “Penso che la prima partita sia sempre molto importante. Sarà fondamentale ottenere un buon risultato nella prima partita. Al momento credo che il vantaggio sia del Siviglia ma, se faremo risultato, sarà meglio per noi”, conclude. (ANSA).