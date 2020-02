(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – Joe Biden incassa anche l’endorsement del senatore Tim Kaine, l’ex vice di Hillary Clinton nel ticket per la Casa Bianca nel 2016. E’ il sesto senatore dem ad appoggiarlo, il numero più alto tra i candidati del partito per la Casa Bianca. L’ex vice presidente gode anche del sostegno di 45 deputati dem. In tutto ha collezionato finora oltre 1400 endorsement a livello nazionale, statale e locale.(ANSA).