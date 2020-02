(ANSA) – GENOVA, 28 FEB – Come accaduto per altre squadre, anche Genoa e Sampdoria hanno deciso di adottare misure preventive cautelative in merito all’attuale situazione sanitaria e per questo motivo non terranno le consuete conferenze stampa alla vigilia delle sfide che vedranno il Genoa impegnato domenica a San Siro contro il Milan e la Samp lunedì sera al Ferraris contro il Verona. Entrambe le società, però, metteranno a disposizione attraverso i media ufficiali dei due club, Genoa Channel e Samp Tv, interviste ai due tecnici Davide Nicola e Claudio Ranieri in merito ai due incontri previsti. Le due interviste saranno distribuite entrambe anche sul canale Infront. (ANSA).