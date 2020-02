ROMA,. Domani superG e domenica combinata a la Thuile, su una pista perfetta a due passi da casa sua e che Federica Brignone conosce benissimo: per la regina dello sci azzurro sta arrivando un momento davvero decisivo in questa sua strepitosa stagione agonistica che l’ha vista vincere ben cinque volte e salire per dieci sul podio.

Mentre dagli Usa non si hanno notizie di Mikaela Shiffrin assente dal circo bianco dal 2 febbraio, quando é morto improvvisante suo padre, la tappa valdostana di coppa del mondo puó davvero significare molto per Federica. Quando mancano nove gare alla fine della stagione, l’azzurra é infatti in testa alla classifica generale con 1.298 punti contro i 1.225 di Shiffrin ed i 1.139 della sempre agguerritissima slovacca Petra Vlohva. Brignone é poi , quando mancano due gare, seconda con 261 punti nella classifica di superG dove comanda con 300 la svizzera Corinne Suter.

Domenica ci sarà poi la terza ed ultima combinata stagionale con Brignone che ha vinto le prime due ed é dunque forte di ben 200 punti, inseguita dalla svizzera Wendy Holdener con 125. Non bastasse l’azzurra con 407 punti é pure al comando della classifica di gigante quando ancora ci sono solo due gare in calendario. É seguita anche qui da Vlhova con 333.

Tutto questo significa che c’é una italiana in piena corsa non solo per la conquista della grande coppa del mondo – impresa mai riuscita ad una azzurra – ma che può contemporaneamente puntare anche a tre diverse coppe di specialitá. É dunque evidente che per Federica Brignone quelle di la Thuile saranno giornate di gara davvero speciali. E Federica ha un solo impegno, ben spendo che la rivale più agguerrita é Petra Vlhova: ”me la giocherò con le unghie e con i denti facendo il massimo fino alla fine”.

Intanto in Germania, ad Ofteschwang, per mancanza di neve sono stati cancellati il gigante e lo speciale donne del 7 ed 8 marzo con Fis che sta cercando soluzioni alternative.

Gli uomini da domani saranno invece impegnati in Austria ad Hinterstoder dove il nuovo programma – annullata per maltempo la combinata di venerdi – é stato dilatato a lunedí: domani superG, domenica combinata e lunedí gigante.