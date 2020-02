(ANSA) – TORINO, 28 FEB – “Niente panico, non c’è niente di drammatico, questo è il calcio e la Champions è il torneo più duro. Sono sicuro che questa sarà una stagione grandiosa”. Cristiano Ronaldo ostenta fiducia, alla vigilia di Juventus-Inter, nell’intervista esclusiva a SkySport24. Domenica CR7 potrebbe battere un altro record, 12 partite consecutive con almeno un gol in Serie A. “Ho battuto tanti record, arrivano in modo naturale. L’importante è vincere contro l’Inter e restare in testa alla classifica”. (ANSA).