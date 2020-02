ROMA. – La sfida scudetto con l’Inter per smaltire le scorie di Champions e restare protagonista in campionato. Non c’è partita più difficile, e allo stesso tempo, più su misura per la Juventus che cerca di scacciare i dubbi riemersi con prepotenza nella brutta serata di Lione. Ma Cristiano Ronaldo, da vero leader, infonde ottimismo: “Niente panico, non è successo niente di drammatico. E sono sicuro che alla fine sarà una stagione grandiosa”.

Il capitombolo di Lione fa parte – è l’osservazione di CR7 degli incidenti di percorso: “Succede nel calcio e la Champions è la competizione più dura che esista. Siamo dispiaciuti, ma adesso pensiamo al campionato poi tra qualche giorno torneremo a concentrarci sulla Champions. Niente paura: sono sicuro che passeremo il turno”.

L’allarme di Sarri “non riesco a trasmettere alla squadra alcuni concetti”, rimbomba ma la risposta di Ronaldo – che domenica giocherà la millesima partita ufficiale e punta al record assoluto di partite consecutive con gol in serie A, 12 – ostenta fiducia: “Alcune volte quello che proviamo in allenamento non riusciamo a ripeterlo in partita, ma questo è il calcio. Passo dopo passo miglioriamo e guardiamo alla prossima partita con maggior sicurezza. Rispettiamo le idee dell’allenatore, il nostro lavoro è continuare ad allenarci, vincere e prepararci per le prossime partite.

Un passo alla volta, visto che domenica all’Allianz Stadium arriverà l’Inter di Conte, una sfida che vale mezzo scudetto, Lazio permettendo: match che, per le misure attuate dal Governo italiano per limitare la diffusione del Coronavirus, si disputerà a porte chiuse. La Juventus valuterà qualche iniziativa per risarcire i tifosi che dovranno restare a casa, mentre il Codacons ha annunciato esposti in procura e all’Antitrust e chiede il rimborso totale dei biglietitti.

Vedere il derby d’Italia senza l’adeguata cornice di pubblico crea un senso di disagio: “Spiace che non ci siano i tifosi,- dice Ronaldo – ma la nostra responsabilità resta uguale, dobbiamo vincere. Sarà strano giocare una partita così importante in uno stadio vuoto, non è bello ma la salute è fondamentale e se è stato deciso così è la scelta giusta e dobbiamo rispettarla”

Un aspetto positivo c’è, per la Juve: non ci saranno fischi o eventuali critiche se le cose non andranno per il verso giusto. “Sarà una grande partita – taglia corto Ronaldo -, proprio come Barca-Real che giocheranno domenica. Bello giocare partite così, match che ai calciatori piace giocare, così come contro il Milan o la Lazio. Sarà una partita fantastica contro una squadra e un allenatore che stanno ottenendo grandi risultati. E noi dobbiamo vincerla”.

Sarri dovrebbe ripresentare Chiellini, in corsa e in vantaggio su de Ligt per una maglia da titolare al fianco di Bonucci, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce e a centrocampo il tridente formato da Pjanic, Bentancur e Matuidi. Dubbi sulla presenza di Rabiot, che nell’allenamento della Continassa ha svolto lavoro personalizzato a causa di una leggera contusione al calcagno del piede sinistro rimediata durante la partita di mercoledì contro il Lione. Sarri deve decidere tra la formula con il terquartista Ramsey o il tridente, con Higuain o (in seconda battuta) Cuadrado.