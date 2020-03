Motori: venezuelano Lavado tra i protagonisti del Racing Legends 2020

CARACAS. – Gli amanti del rombo dei motori sono in festa. Questo fine settimana Circuit Ricardo Tormo de Valencia ospiterà la Racing Legends, in cui si sfideranno non solo vecchi bolidi, ma anche leggende dello sport a motore. Tra i protagonista anche il centauro creolo Carlos Lavado, bicampione del mondo negli anni ’70.

L’edizione 2020 di questa manifestazione motoristica servirá per rendere omaggio al pilota sudafricano Kork Ballington, vincitore di quatto titoli mondiali nelle classi 250 cc e 350 cc a fine anni ’70.

Per il campione Carlos Lavado questa sará la sua prima esperienza nella Racing Legends. Questa sorta di raduno dei campioni é come un must non solo per i piloti, ma anche per i tifosi che possono ammirare da vicino i campioni scambiando qualche battuta, chiedere un selfie e l’immancabile autografo da mostrare poi agli amici.

Tra le curiositá di questa corsa c’é quella che anche i tifosi possono scendere in pista e partecipare alla Racing Legends, l’unico requisito: “avere un veicolo over 25 anni”.

Nel caso di Carlos Lavado, secondo quanto riferito dal collega Octavio Estrada, parteciperà alla 200 miglia di Imola, in Italia.

(di Fioravante De Simone)