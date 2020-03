CARACAS. – Nel 2019, il Caracas e lo Zulia, ma soprattuto la squadra allora allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano, ci avevano fatto sognare nella Coppa Sudamericana. I lagunari partendo dalla prima fase erano arrivati fino ai quarti di finali, superati dal Colón (poi finalista), mentre i capitolini avevano iniziato la loro partecipazione dal secondo turno e poi si sono fermati agli ottavi perdendo con l’Independiente del Valle che si sarebbe laureato campione della Coppa Sudamericana.

Ma in questo 2020, la Coppa Sudamericana é stata una vera strage per le squadre della Primera División, eliminate al primo turno le quattro squadre: Aragua (globale di 3 -1 con i cileni del Coquimbo Unido), Llaneros de Guanare (7-0 dagli uruguaiani del Liverpool), Mineros de Guayana (5-4 dai paraguaiani dello Sportivo Luqueño) e Zamora (3 – 1 con gli uruguaiani del Plaza Colón). Se controlliamo la media gol ci troviamo con uno score di 6 reti segnate e 18 subite, va segnalato che solo 7 reti le ha subite il “batallón santo”.

Nelle 19 edizioni della Coppa Sudamericana sono 19 le squadre che hanno rappresentato il campionato venezuelano di calcio.

Le prime due a difendere i colori della terra di Bolívar sono state Monagas e Deportivo Táchira, che si sono affrontate nel turno preliminare. Ad aggiudicarsi la vittoria nel doppio confronto sono stati “guerreros del Guarapiche” con un globale di 5-0 (0-2 a San Cristóbal e 3-0 a Maturín. Poi gli orientali sono stati battuti nel primo turno dal San Lorenzo con un globale di 8-1.

In seguito hanno rappresentato la Primera División altre 17 squadra: Aragua, Atlético Venezuela, Carabobo, Caracas, Deportivo Anzoátegui, Deportivo Italchacao, Deportivo Lara, Deportivo La Guaira, Estudiantes de Caracas, Estudiantes de Mérida, Llaneros de Guanare, Mineros, Trujillanos, Unión Atlético Maracaibo, Yaracuyanos, Zamora e Zulia.

Le squadre che in più occasioni si sono qualificare per questa competizione sono state: Deportivo Anzoátegui e Mineros de Guayana. Mentre quelle che in meno occasioni hanno partecipato sono: Unión Atlético Maracaibo, Llaneros e Zulia.

La migliore squadra venezuelana é stata quella lagunare, che nel 2019, sotto la direzione del tecnico italo-venezuelano Francesco Stifano é arrivata fino ai quarti di finale.

Nella sua cavalcata vincente, la formazione allenata dal mister di origine campana ha eliminato i boliviani del Nacional Potosí (1-1 nei tempi regolamentari e 2-0 ai calci di rigore), i cileni del Palestino (globale di 3-1) ed i peruviani dello Sporting Cristal (globale 3-3, lagunari qualificati per i gol in trasferta). Nella gara d’andata dei quarti di finale disputata a Maracaibo ha vinto per 1-0 contro gli argentini del Colón, poi nel ritorno é crollata perdendo per 4-0.

Ma non dobbiamo dimenticarci, che l’anno scorso, anche il Caracas ha portato in alto il vessillo del Venezuela, arrendendosi agli ottavi contro un certo Independiente del Valle, la squadra che ha poi alzato al cielo la Coppa Sudamericana.

Nel 2016, la Primera División era in ansia grazie alle ottime prestazioni del Deportivo La Guaira dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó. Gli arrancioni sono arrivati fino agli ottavi dove sono stati eliminati dal San Lorenzo.

Ma dopo queste gioie, il campionato venezuelano ha vissuto un 2020 da incubo perdendo le quattro squadre al primo turno della Coppa Sudamericana. Situazione che ha fatto scattare un campanello d’allarme e che speriamo si rimedi con le prestazioni delle squadre creole in Coppa Libertadores dove Caracas ed Estudiantes de Mérida venderanno cara la pelle contro corazzate come Boca Juniors e Racing de Avellaneda.

(di Fioravante De Simone)