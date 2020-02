(ANSA) – WASHINGTON, 29 FEB – Leon Panetta, ex capo del Pentagono e della Cia durante l’amministrazione Obama, ha dato il suo endorsement a Joe Biden nelle primarie dem per la Casa Bianca. E’ il nono membro dell’ex governo Obama a sostenere la candidatura. I due si conoscono dagli anni ’70, quando Panetta era alla Camera e Biden al Senato. “Biden è indiscutibilmente la persona più qualificata per fare il presidente. Conosce e capisce le responsabilità dell’essere presidente e non ha bisogno di training”, ha detto.