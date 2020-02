Sci: Cdm; nessun recupero per le gare di Ofterschwang

(ANSA) – LA THUILE, 29 FEB – Ancora non sono state trovate soluzioni alternative, e non saranno dunque recuperate, le due gare valide per la Coppa del mondo femminile – gigante e speciale – in programma il 7 e 8 marzo in Germania, a Ofteschwang, ma annullate per mancanza di neve. In relazione all’emergenza legata al coronavirus, intanto, restano elevate le incertezze in varie squadre nazionali sulla possibilità dell’effettiva disputa delle finali di Coppa del mondo programmate sulle nevi di Cortina d’Ampezzo fra il 18 e il 22 marzo. (ANSA).