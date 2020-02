(ANSA) – ROMA, 29 FEB – “Per me è una grande gioia essere diventato il calciatore con il maggior numero di ‘Clasicos’ disputati in carriera: spero di giocarne ancora tanti in futuro, perché vorrà dire che sono rimasto nel Real Madrid per molti anni. E sarebbe ancora meglio se dovessi conquistarne altri con questa maglia addosso. Vincere domani contro il Barcellona darebbe una carica incredibile a tutto il nostro gruppo”. Così Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, intervenendo al canale ufficiale della Liga, alla vigilia del ‘Clasico’ del Santiago Bernabeu valido per la 26/a giornata del campionato spagnolo. (ANSA).