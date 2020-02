(ANSA) – ANCONA, 29 FEB – I militari della Guardia di finanza di Ancona, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno sequestrato nel porto di Ancona all’interno di un container diretto ad Hong Kong, 39 pelli intere semilavorate di alligatore americano, di lunghezza superiore a 3 metri, in quanto sprovviste dei regolari certificati di esportazione Cites. Le pelli, individuate durante i controlli quotidiani per il contrasto dei traffici illeciti in porto, risultano prelevate in natura negli Usa e lavorate in una conceria della provincia di Macerata. Sono riconducibili a specie di fauna selvatica minacciate di estinzione, secondo la Convenzione di Washington. Erano in contenitore con altre pelli, accompagnate invece dalla prevista documentazione. Per il reato di esportazione di esemplari protetti senza certificazione Cites, che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o l’ammenda da 20 mila a 200 mila euro, è stato denunciato il rappresentante legale della società esportatrice. (ANSA).