(ANSA) – ROMA, 29 FEB – “Mi fate sempre la stessa domanda su Icardi. Prima mi chiedevate perché Cavani non giocava, adesso tocca a Icardi. Noi diamo fiducia a tutti, ho avuto l’impressione che fosse arrivato il momento di Cavani e scelgo Cavani. E’ un momento importante della stagione ed Edy ha dato tutto: ha segnato un gol e servito un assist, ha avuto tante occasioni. Con gli attaccanti funziona così; questo vale per tutti, ma a maggior ragione per loro. Se segnano e fanno la differenza, allora restano in campo”. Così l’allenatore tedesco del PSG, Thomas Tuchel, in un impeccabile francese, ha spiegato in conferenza stampa la decisione lasciare ancora fuori Mauro Icardi per fare spazio a Edinson Cavani: i parigini oggi saranno impegnati in casa contro il Digione. Nelle ultime partite, il tecnico ha messo un po’ da parte l’ex interista, che ha accusato un calo di forma. (ANSA).