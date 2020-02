(ANSA) – WASHINGTON, 29 FEB – Seggi aperti in South Carolina, primo stato del sud a votare nelle primarie democratiche per la Casa Bianca. E’ la quarta tornata di consultazioni, prima del Super Tuesday del 3 marzo. I sondaggi danno per favorito l’ex vicepresidente Joe Biden, che ha assolutamente bisogno di una vittoria per rilanciare un corsa finora deludente. Lo segue il senatore socialista Bernie Sanders, il frontrunner della sfida. Nel Palmetto State sarà cruciale il voto dei neri, che rappresentano circa la metà dell’elettorato democratico.