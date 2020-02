(ANSA) – BOLOGNA, 29 FEB – Una lunga fila di persone davanti alla Cineteca di Bologna per ritirare gratuitamente la ‘Card Cultura’, la tessera che dà diritto, per 12 mesi, a sconti e agevolazioni per partecipare agli eventi della città, visitare musei o assistere a spettacoli a teatro o al cinema. Questa mattina, migliaia di bolognesi si sono presentati in via Azzo Gardino per ricevere la card che il Comune, per fronteggiare gli effetti dell’emergenza coronavirus, ha deciso di distribuire per riportare fiducia tra i cittadini e anche “per dare una mano alla città e al settore cultura – come ha spiegato su Facebook – l’assessore Matteo Lepore – tutte le attività a Bologna ripartiranno non appena le ordinanze sul coronavirus lo permetteranno, come è giusto che sia”. La distribuzione della ‘Card Cultura’ in Cineteca proseguirà anche domani dalle 15.30 alle 18.30, gli altri luoghi dove ritirare la tessera sono elencati sul sito del settore cultura del Comune. (ANSA).