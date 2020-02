ROMA. – Gli Usa e Hong Kong hanno emesso un’allerta rossa per l’Italia, sconsigliando i viaggi non necessari. E dopo Israele, Seychelles, Mauritius e Giordania si allunga sempre di più anche la lista dei Paesi che sbarrano le loro frontiere agli italiani e a chi arriva dal nostro Paese, per paura della diffusione del coronavirus.

Ultimi ad aggiungersi, segnala il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri, sono stati le autorità delle isole pacifiche di Tuvalu, che hanno stabilito il divieto di ingresso sul territorio con respingimento alla frontiera per tutti i viaggiatori in provenienza dall’Italia. Scelta analoga hanno fatto le Isole Cook, sempre nel Pacifico, e il Kuwait, dove sarà negato l’ingresso a chiunque sia stato in Italia nelle due settimane precedenti.

Si infoltisce anche l’elenco di chi impone o suggerisce una quarantena di 14 giorni per i passeggeri in arrivo dall’Italia o più specificamente dalle zone focolaio del nord. Ultimi a introdurre la misura, già in vigore da giorni nel Regno Unito e in Romania, sono stati in varie formulazioni e con varie gradazioni di obbligo Macao (osservazione medica e isolamento a discrezione delle autorità locali), Panama (possibile invito a rimanere a casa per 14 giorni), Ciad (quarantena obbligatoria di 14 giorni), Malta (quarantena volontaria), Eritrea (quarantena in ospedale), Montenegro e Territori Palestinesi.

Altri Paesi, come già deciso da molti Stati, hanno disposto monitoraggi rafforzati, ad esempio con il controllo della temperatura, la compilazione obbligatoria di questionari, la disposizione di desk di arrivo dedicati, per i passeggeri provenienti dall’Italia nei loro porti e aeroporti. E’ il caso di Messico, Malaysia, Nicaragua, Russia, Bielorussia, Cipro, Slovacchia, Sudafrica e Cuba.

Infine, nuovi Stati introducono restrizioni sui collegamenti aerei con l’Italia: le autorità della Repubblica Dominicana hanno sospeso i voli diretti da Milano per 30 giorni. Il Montenegro ha invece interrotto temporaneamente i voli da e per Milano e Bologna. Antigua e Barbuda hanno sospeso i voli charter, operati dalla Compagnia Blue Panorama, che collegano settimanalmente le isole caraibiche con l’aeroporto di Milano Malpensa.