(ANSA) – ROMA, 29 FEB – Amanda Knox, la 32enne americana assolta per l’omicidio di Meredith Kercher dopo aver trascorso 4 anni di carcere in Italia, celebra oggi ufficialmente le sue nozze con il marito Christopher Robinson, matrimonio già contratto legalmente nel 2018. Lo fa con una mega festa a tema Star Wars nello Stato di Washington, secondo quanto riferisce Tmz. Al posto di regali, i partecipanti sono stati incoraggiati a donare soldi per coprire il costo finale del matrimonio.