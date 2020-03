Coronavirus: UAE Team di ciclismo resta negli Emirati Arabi

(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Il team dell’UAE Emirates, del quale fa parte fra gli altri il campione italiano Davide Formolo, ha deciso di prolungare la permanenza ad Abu Dhabi, dove giovedì scorso è stato fermato l’UAE Tour di ciclismo a causa di due casi accertati di coronavirus. “Nonostante la negatività degli ultimi test effettuati, il nostro team ha deciso di prolungare la permanenza negli Emirati Arabi per continuare a testare le condizioni di ognuno e tornare a casa solo con la sicurezza del non contagio – si legge nella nota diffusa dal team -. Nel contesto di emergenza mondiale l’obiettivo è la sicurezza di tutti noi e dei nostri familiari, alla luce di alcuni casi conosciuti di raffreddamento all’interno del gruppo, nostro e di altre squadre”. “Verremo testati ancora nei prossimi giorni e, una volta recuperata la situazione, torneremo alle rispettive famiglie. Il supporto dei nostri sponsor, in questo momento di difficoltà mondiale, è stato fondamentale – prosegue il comunicato -. Al nostro Team sta a cuore più la salute che i risultati alle corse, e siamo ben consapevoli che prolungare il nostro soggiorno isolato precluderà le nostre ambizioni sportive in vista dei prossimi appuntamenti”. “Fino a ieri – conclude la nota – ci siamo attenuti alle indicazioni delle autorità competenti e degli organizzatori, mentre oggi abbiamo deciso in autonomia di non ripartire con il resto delle squadre. La speranza è di tornare a casa quantoprima con una situazione chiara”. (ANSA).