(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Questa sera avrebbe dovuto sfidare l’Inter sul terreno dell’Allianz Stadium, ma il rinvio – tra le polemiche – del big-match contro i nerazzurri ha portato Aaron Ramsey a cambiare i suoi piani. Il centrocampista gallese della Juventus ha deciso lo stesso di scendere in campo, ma su quello da golf del GC Royal Park I Roveri a Torino, fondato dalla famiglia Agnelli nel 1971. Sfida speciale per il gallese, sul green insieme a suo figlio. Entrambi muniti di sacca e palline da golf, hanno dato vita a una bellissima partitella in famiglia con tanto di foto e stories su Instagram. (ANSA).