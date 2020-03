Coronavirus: Louvre chiuso per’riunione’

(ANSA) – PARIGI, 1 MAR – Porte chiuse al museo del Louvre, che questa mattina non ha aperto a causa di una “riunione di informazione” sul Coronavirus che ha visto impegnati – secondo un annuncio ufficiale su Twitter – la direzione e i rappresentanti del personale. La riunione è stata convocata per affrontare le “misure di prevenzione” riguardanti l’epidemia, “in seguito alle istruzioni ministeriali trasmesse dalle autorità”. Se è rimasto finora chiuso, il Louvre potrebbe riaprire regolarmente nel pomeriggio, alleviando l’attesa dei tanti turisti che da ore sono in piedi, sotto la pioggia, davanti agli ingressi.