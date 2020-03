Regionali: Pd Marche propone alleati candidatura Mangialardi

(ANSA) – CHIARAVALLE (ANCONA), 1 MAR – Il Pd Marche proporrà già il 3 marzo prossimo al tavolo dei partiti e movimenti ‘alleati’ del centrosinistra la candidatura come presidente della Regione del sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi. La decisione – votata con 35 a favore, un astenuto, due contrari – è maturata al termine di una direzione regionale che si è tenuta a Chiaravalle (Ancona) con la partecipazione del vicesegretario nazionale Andrea Orlando. Una proposta, fa sapere la segreteria regionale, che in “continuità per il percorso fatto finora” e che in Mangialardi “trova una candidatura che possa unire l’elettorato di centrosinistra, il Pd e gli alleati”; che “guarda a un civismo spiccato”, rappresenta una “novità”, dovuta anche al passo indietro del presidente Luca Ceriscioli e che “ha visto unità nel partito”. Mangialardi ha raccolto il favore di un centinaio di sindaci tra i quali Ricci (Pesaro) e Mancinelli (Ancona): “non è un rinnegare il percorso fatto finora ma un segno di continuità”.