(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Sono sei i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di Serie B dopo la 7a giornata di ritorno di campionato e in attesa del posticipo Pescara-Ascoli. Si tratta di Fabbro (Pisa), Mazzitelli (Entella), Mora (Spezia), Camporese (Pordenone), Forte (Juve Stabia) e Luperini (Trapani). Squalificato per un turno anche il tecnico del Cosenza, Giuseppe Pillon. (ANSA).