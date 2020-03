Calcio: Liga; il Siviglia non si ferma, 3-2 all’Osasuna

(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Il Siviglia non si ferma e continua a vincere a suon di gol. Tre a zero nell’ultimo turno al Getafe e 3-2 oggi in casa ai navarri dell’Osasuna di Pamplona, dopo avere rischiato di pareggiare 2-2. Gli andalusi hanno aperto le marcature con En-Nesyri al 13′ e raddoppiato al 46′ del primo tempo con Ocampos. Nella ripresa Aridane al 19′ e Torres al 29′ hanno firmato la rimonta. Al 48′ ancora En-Nesyri ha regalato il successo alla squadra di Julien Lopetegui che sale a 46′ punti, confermandosi terza forza della Liga alle spalle di Barcellona e Real Madrid. La quarta forza del campionato, l’Atletico Madrid, con 44 lunghezze, si è fermata a Barcellona con l’Espanyol (1-1). Un autogol di Savic al 24′ aveva portato avanti i catalani, che sono stati raggiunti al 2′ della ripresa da Saul Niguez. L’Athletic Bilbao ha battuto 1-0 il Villarreal grazie a un rigore all’11’ della ripresa di Garcia. (ANSA).