(ANSA) – SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), 1 MAR – Indagini dei carabinieri per la vicenda di un pedone trovato morto lungo la strada regionale 69 a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Non è chiara la causa della morte e il magistrato di turno ha stabilito l’autopsia. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, privo di documenti. Due le principali ipotesi intorno alle quali i carabinieri starebbero lavorando, quella di un investimento stradale e quella di un malore. La segnalazione è arrivata da alcuni automobilisti che hanno subito chiamato il 118 ma per l’uomo non c’era niente da fare. Per identificarlo sono state rilevate le impronte digitali.