Calcio: 2-1 all’Aston Villa,Coppa di Lega al Manchester City

(ANSA) – ROMA, 01 MAR – Il Manchester City si aggiudica il primo trofeo stagionale in Inghilterra, battendo 2-1 l’Aston Villa nella finale della Coppa di Lega-Carabao Cup, giocata nello stadio di Wembley. E’ il terzo successo consecutivo nel torneo per la squadra allenata da Pep Guardiola, il settimo in totale per i ‘citizens’. La finale si è decisa nel primo tempo, con le reti di Sergio Aguero al 20′, seguita dal raddoppio di Rodri al 30′, mentre al 41′ Samatta ha accorciato per il Villa. Nel finale di ripresa, il Villa ha sfiorato il pareggio colpendo un palo con Engels. (ANSA).