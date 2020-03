Siria: Ong, 19 soldati di Assad uccisi da droni turchi

(ANSA) – BEIRUT, 1 MAR – Diciannove soldati siriani sono stati uccisi oggi da attacchi di droni turchi nella provincia di Idlib, dove l’esercito di Ankara porta avanti un’importante offensiva contro il regime di Bashar al-Assad. Lo sostiene l’Osservatorio siriano dei diritti umani. I soldati sono morti nel bombardamento di un convoglio nella zona di Jabal al-Zawiya e in un campo militare vicino alla città di Maaret al-Noomane, nel sud della provincia. Il regime di Assad, stando all’ong, ha subito gravi perdite per via degli attacchi turchi negli ultimi giorni.