Coronavirus: Louvre ancora chiuso, in corso una riunione

(ANSA) – PARIGI, 2 MAR – Il museo del Louvre, rimasto chiuso ieri per discussioni fra la direzione e il personale sulle misure di sicurezza per il Coronavirus, è al momento chiuso, in attesa dell’esito di una riunione del Comitato di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro. Ieri, i dipendenti presenti – circa 300 – si sono riuniti ed hanno votato per esercitare il diritto all’allontanamento del posto di lavoro “quasi all’unanimità”, temendo per la propria salute in presenza dell’epidemia di Coronavirus. Una lunga fila di visitatori ha atteso invano fuori dal museo.