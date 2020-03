Golf: Honda Classic; beffa Fleetwood, vince Sungjae Im

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Un trionfo per la Corea del Sud e contro il coronavirus. Sungjae Im vince in Florida l’Honda Classic e conquista il primo titolo in carriera sul PGA Tour. “Sono davvero felice – la gioia del 21enne di Jeju Island – e dedico questo successo a tutte quelle persone che stanno vivendo un momento difficile a causa di questa epidemia. Sono e sarà sempre vicino al mio Paese”. Già nominato miglior rookie 2019 sul massimo circuito americano, il sudcoreano a Palm Beach Gardens s’è affermato come più giovane vincitore del torneo superando, con 274 (-6) colpi, il canadese Hughes Mackenzie, 2/o con 275 (-5). Nuova beffa per Tommy Fleetwood, 3/o con 276 (-4). Dopo 4 secondi posti il britannico è costretto nuovamente a rinviare l’appuntamento con la vittoria sul PGA Tour. Delusione attenuata però dal rientro nella Top 10 mondiale, con l’inglese che passa dalla 12/a alla 10/a piazza (relegando in 11/a posizione Tiger Woods). In Florida finale di gara positivo per Lee Westwood (277, -3) e Gary Woodland (278, -2), che si piazzano rispettivamente al 4/o e all’8/o posto della classifica. Sul percorso del del PGA National (par 70), uno dei più complicati del massimo circuito americano, gioia doppia per Sungjae Im. L’exploit in Florida è valso al sudcoreano anche un assegno da 1.260.000 dollari su un montepremi complessivo di 7.000.000. (ANSA).