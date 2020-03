Golf: Ranking, Woods scivola fuori dalla Top 10

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – I nuovi problemi alla schiena rischiano d’incidere notevolmente sulla corsa al pass olimpico di Tiger Woods che intanto è scivolato anche fuori dalla Top 10 mondiale. Il californiano, sorpassato dall’inglese Tommy Fleetwood al 10/o posto (5.7811), è stato relegato in 11/a posizione (5.6826). Il re del ranking mondiale, per la terza settimana consecutiva, è sempre Rory McIlroy che ha superato il britannico Nick Faldo, diventando il terzo giocatore di sempre ad aver passato più settimane (99) sul trono mondiale dietro solo a Greg Norman (331) e Tiger Woods (683). La Top 5 resta invariata mentre Patrick Cantlay vola al 6/o posto (6.0743) superando l’australiano Adam Scott (ora 7/o con 5.9868). Avvicendamento anche tra Webb Simpson (8/o con 5.9093) e Patrick Reed (9/o con 5.8741). Mentre è rimasto stabile in 26/a posizione (3.6048) Francesco Molinari. (ANSA).