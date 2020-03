Israele: Netanyahu, andate a votare, non temete coronavirus

(ANSAmed) – TEL AVIV, 2 MAR – Il premier Benyamin Netanyahu ha fatto appello agli israeliani ad andare a votare e a non avere paura del coronavirus. “Faccio appello a tutti di recarsi a votare. E’ un grande diritto democratico e dobbiamo esserne fieri. Andate con orgoglio e nella sicurezza. Dico questo – ha affermato dopo aver votato nel seggio a Gerusalemme – perché facciamo tutto il dovuto per avere cura della questione della salute e del coronavirus. Non avete nulla da temere. Solo una cosa, non prestate ascolto alle fake news e ai tentativi di impedirvi di votare”.