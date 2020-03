Coronavirus: primo caso a Delhi, era stato in Italia

(ANSA) – NEW DELHI, 2 MAR – Due nuovi casi di Covid-19 sono stati identificati in India, uno a Delhi, l’altro in Telangana. Il paziente di Delhi, riferisce un comunicato diffuso poco fa dal ministero della Salute indiano, è stato recentemente in Italia, l’altro arriverebbe da Dubai. “Entrambi sono in condizioni stabili e vengono tenuti sotto stretto controllo”, assicura il ministero. I casi accertati in India sinora sono cinque: uno dei tre studenti ammalati in Kerala è stato dimesso perché guarito, gli altri due stanno meglio.