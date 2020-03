(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Il presidente della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, visto il decreto del premier del primo “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto la disputa a “porte chiuse” di Cremonese-Empoli, valida per la 27/a giornata del campionato di calcio di Serie B, in programma domani sera. (ANSA).