Madrid, premiati i vincitori del concorso “Il Design, un viaggio tra Italia e Spagna”

MADRID – Nonostante il “coronavirus”. Anzi, proprio a dispetto di questo, nel corso di una semplice, ma non per questo meno suggestiva cerimonia, sono stati premiati i progetti vincitori del concorso “Il Disegn, un viaggio tra Italia e Spagna”. Il concorso, giunto ad una nuova edizione, è parte del “Italian Design Day 2020” e del “Madrid Design Festival”. È organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Madrid in collaborazione con Interni Magazine, il “Colegio de Arquitectos de Madrid” (COAM), la “Asociación de Diseñadores de Madrid” (DIMAD), la “Asociación del Diseño Industrial de Barcelona” (ADI-FAD) e il Consolato Generale d’Italia a Barcelona.

– Questa nostra iniziativa – ha tenuto a sottolineare l’Ambasciatore Stefano Sannino nel dare il benvenuto ai presenti – è parte del progetto “ITmakEs”, che l’Ambasciata porta avanti da anni. Rappresenta una nuova filosofia di promozione della nostra industria culturale creativa. È, quindi, un maniera di valorizzare le “relazioni virtuose” tra aziende, giovani, mass media e centri di formazione italiani e spagnoli. Rientra nella logica di collaborazione tra i due Paesi. Siamo convinti che il progetto – ha aggiunto – apra nuovi spazi al design italiano in Spagna. E favorisca i vincoli tra il mondo creativo locale e le aziende italiane del settore, espressione di eccellenza.

I progetti dei giovani premiati saranno realizzati dalle aziende Alessi, Baleri Italia, cc-tapis, Disegno Mobile, Emu, Martinelli Luce e True Design. I prototipi verranno esposti durante il FuoriSalone di Milano. È questo uno dei saloni del mobile tra i più importanti al mondo. E quest’anno festeggia il suo trentesimo compleanno.

Il professore Francesco Zurlo, Ambasciatore dell’Italian Design Day, ha spiegato che i progetti premiati sono, a giudizio della giuria, quelli che più rappresentano il tema del concorso: “el objeto identitario”.

– Siamo contenti dei progetti che porteremo a Milano – ha rimarcato Patrizia Catalano della rivista Interni -. Confermano la lungimiranza dell’iniziativa che ha destato l’interesse delle aziende italiane.

I vincitori del concorso sono stati: Blanca Galán Merino e Pablo Sinan Akgül Garcimartín, studenti dell’IED di Madrid e autori del progetto “Anyway”; Amalia Puga Cividanes, studente dell’ELISAVA e autrice del progetto “Entre Redes”; Diego Finger, studente della “Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica” di Madrid autore del progetto “Gya”; Paula Chacártegui, studente dell’IED di Barcellona e autrice del progetto “Kama”; Daniela Grisel Beizaga Laura, studente dell’IED di Madrid e autrice del progetto “Marana Wooden Knife”; Carla Jörgens Vidal, studente dell’IED di Barcellona e autrice del progetto “Nähe” e Irene Infantes, professionista under 35, autrice del progetto “Trashumancia”.

Redazione Madrid