Coronavirus: moglie Arma, eroe? Ha fatto il suo dovere

(ANSA) – SORRENTO (NAPOLI), 2 MAR – “Ovviamente il giudizio della compagnia fa molto piacere, ma non dite che è un eroe. Gennaro è un uomo di mare, ed ha eseguito quello che i capitani devono fare: essere a capo, guidare e prendere decisioni”. Così, raggiunta dall’ANSA, Mariana, la moglie del comandante della Diamond Princess Gennaro Arma, sbarcato oggi per ultimo dalla nave dopo la lunga quarantena da coronavirus. La società armatrice lo ha ringraziato sui social definendolo “eroe”. Mariana ha finalmente una voce sollevata dopo settimane difficili, felice di poter iniziare il conto alla rovescia per riabbracciare Gennaro. E il comandante? “Sì, anche lui lo è” dice Mariana “soprattutto è tranquillo per aver concluso questa esperienza nel miglior modo possibile. Per aver avuto al fianco dei bravi ufficiali e l’equipaggio tutto. Li ha chiamati ‘I gladiatori'”. Lei e il loro bambino non vedono l’ora di riabbracciarlo. Come tutta Sant’Agnello, il paese in costiera sorrentina dove vivono.