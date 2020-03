Coronavirus:niente International Champions di calcio in Asia

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Le partite dell’International Champions Cup di calcio in Asia dell’estate prossima sono state annullate a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo riferisce la Bbc sul proprio sito online. Il torneo precampionato vede impegnate ogni anno le squadre europee sui campi del Nordamerica, dell’Australia, dell’Europa e dell’Asia. “La salute e la sicurezza di tifosi, dei giocatori, degli staff e dei partner sono la nostra massima priorità”, ha dichiarato un portavoce dei promotori dell’International Champions Cup. Il prossimo torneo deve ancora essere modulato e presentato, ma avrebbe comunque avuto un formato ridotto a causa dell’Europeo e della Copa America. Gli organizzatori fanno sapere che, se da un lato è possibile giocare negli Stati Uniti, dall’altro non è possibile farlo in Cina, dove ha avuto origine il coronavirus e dove si sono registrati decine di migliaia di morti. Pertanto l’estate prossima si giocherà solo sui campi degli States. In passato il torneo è stato vinto da Real Madrid, Barcellona, Inter, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, Tottenham e Benfica. (ANSA).