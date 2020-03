Tv: DAZN, con il pugilato al via espansione globale

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Il combattimento del prossimo 2 maggio di Canelo Alvarez, la superstar messicana del pugilato, durante il weekend del “Cinco de Mayo”, sarà il primo evento a livello globale trasmesso da DAZN, che potenzierà notevolmente la sua presenza nel 2020, espandendosi in oltre 200 Paesi. “La prima fase dell’espansione globale – fa sapere DAZN – consisterà in un servizio in lingua inglese incentrato sul pugilato, sport sul quale la società sta investendo già da due anni. Dazn infatti detiene i diritti internazionali di molte delle principali società promotrici della boxe a livello globale, tra cui Golden Boy Promotion, Matchroom Boxing USA e GGG Promotions. Pugili come Alvarez e Gennadiy “GGG” Golovkin faranno parte di un ricco portfolio di combattimenti premium e contenuti originali che saranno trasmessi su DAZN nel corso dell’anno. “Dall’inizio della primavera, l’accesso a DAZN e al suo programma di eventi di boxe, sarà possibile in buona parte del mondo – afferma il group executive chairman di DAZN, John Skipper -. La nostra lista di campioni comprende alcuni dei pugili più famosi al mondo e lavoreremo con loro per organizzare eventi internazionali spettacolari”. Oltre agli eventi sportivi dal vivo, DAZN offrirà un ampio catalogo di contenuti extra e on demand. L’app DAZN sarà disponibile a livello globale sulla maggior parte dei dispositivi connessi a Internet, inclusi smartphone, tablet, laptop, PC, smart TV, stick multimediali e console di gioco. Ad oggi, DAZN è presente in quattro continenti e nove paesi: Austria, Brasile, Canada, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. (ANSA).