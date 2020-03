Calcio: Cagliari; Maran rischia esonero, ore decisive

(ANSA) – CAGLIARI, 02 MAR – Panchina che traballa per Rolando Maran dopo la sconfitta casalinga del Cagliari contro la Roma, la settima nelle ultime 11 giornate di campionato senza vittorie. Sarebbe in corso una riflessione da parte dei vertici del club rossoblù, probabilmente preoccupati dalla mancanza di segnali di reazione da parte della squadra che stridono con i piani e le ambizioni della società in un anno così importante come quello del centenario della fondazione. Circola, per la possibile sostituzione, anche il nome di Andrea Stramaccioni. Ma non si esclude la soluzione interna, con il possibile esordio in A del tecnico della Primavera, Max Canzi, che sta portando la squadra dei giovani rossoblù ai vertici del campionato nazionale. Si tratta di indiscrezioni, non confermate dal club, ma la decisione potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Una mossa clamorosa, soprattutto alla luce dell’ottimo girone d’andata e degli attestati di stima del presidente Tommaso Giulini nei giorni precedenti la sfida contro la Roma. (ANSA).