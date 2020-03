Buttigieg lascia, ora sei in corsa per la Casa Bianca

WASHINGTON. – Anche Pete Buttigieg getta la spugna dopo il quarto turno di primarie in South Carolina, dove é arrivato quarto con l’8,2%. Una decisione che segue quella del miliardario Tom Steyer. Ora alla vigilia del Super Tuesaday restano in corsa sei candidati, che potranno ambire a raccogliere i loro voti.

Il ritiro di “Mayor Pete” sembra prematuro considerando la vittoria in Iowa e il secondo posto in New Hampshire, che gli hanno regalato la terza posizione come numero di delegati (25), dietro solo a Joe Biden (48) e Bernie Sanders (56). Ma poi e’ arrivata la frenata in Nevada con i latinos e il flop in South Carolina con i neri, che hanno premiato l’ex vicepresidente spianandogli la strada verso la leadership dei moderati: la stessa cui ambiva l’ex sindaco di South Bend.

La campagna sentirá la mancanza di questo giovane outsider rivelatosi come una vera sorpresa e probabilmente destinato a rimanere un astro nascente del partito democratico. Il suo era un profilo di tutto rispetto: studente modello e¿ poliglotta prima ad Harvard e poi ad Oxford, veterano decorato in Afghanistan come ufficiale dell’intelligence, ex consulente della multinazionale McKinsey, sindaco fino a poco tempo di South Bend (Indiana), gay dichiarato e sposato con un insegnante che lo accompagna in campagna elettorale.

Con i suoi 38 anni era il piú giovane candidato presidenziale dem. Qualcuno aveva anche cominciato a paragonarlo a Barack Obama. Nonostante la sua scarsa esperienza politica, Pete resta un fenomeno. Appare intelligente, brillante, preparato, incisivo. Ma sa integrare la sua luciditá raziocinante con l’empatia, la capacitá di scherzare. Parla e pensa come la giovane generazione cui appartiene, ha cultura “digital” dei millennials.

La sua era un’agenda riformista progressiva, ma senza i radicalismi ideologici di Sanders e Warren, i loro toni anti capitalisti, i piani per una universitá e una sanitá gratis per tutti. Su altri temi peró aveva posizioni comuni o molto vicine a loro, come sull’ambiente, o i temi sociali. Saraá interessante vedere se dará il suo endorsement a qualcuno. O se verrá scelto come vice nella corsa alla Casa Bianca.