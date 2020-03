Referendum: Bonino scrive a Conte, rinvio 29/3 è doveroso

(ANSA) – ROMA, 2 MAR – “Non è possibile votare per un referendum per cui non è possibile svolgere iniziative politiche, di informazione e discussione. Il rinvio del referendum a questo punto appare non opportuno, ma addirittura doveroso, visto che in molte regioni italiane l’emergenza sanitaria e le misure restrittive di tutte le forme di attività pubblica appaiono destinate a proseguire e hanno già comunque pregiudicato un terzo dell’intera campagna elettorale”. E’ quanto si legge nella lettera che la leader di + Europa Emma Bonino e il segretario Benedetto Della Vedova hanno inviato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, chiedendo loro un incontro “urgente” a proposito del referendum confermativo della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, previsto il 29 marzo.