Trump y Duque insisten en trabajar con más “fuerza” sanciones contra Maduro

CARACAS – Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con su homólogo colombiano, Iván Duque, analizaron con gran preocupación la crisis actual que atraviesa Venezuela. Resaltaron que es importante que la comunidad internacional trabajen con mayor fuerza sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El encuentro de los mandatarios se llevó a cabo en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Trump aseguró que Venezuela es un gran tema para su Gobierno.

“La forma en la que ellos (el Gobierno de Maduro) tratan a la gente es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. De eso estamos hablando. Es un gran tema en nuestras conversaciones”, manifestó el estadounidense.

Asimismo, Duque afirmó que es muy importante y fundamental “hacer más” fuertes las sanciones contra la “dictadura” oficialista de Maduro.

“Han destrozado el sistema de salud, por eso tenemos que trabajar de manera conjunta, para que haya una transición política y democrática que sea efectiva en Venezuela”, puntualizó el presidente de Colombia.

Al finalizar la cita, el político colombiano dio unas declaraciones a los periodistas. Señaló que América Latina necesita una solución rápida a la crisis venezolana.

“América Latina necesita ver rápidamente una transición en Venezuela. Nosotros ya en Colombia tenemos 1,7 millones de migrantes y necesitamos que entre todos los países acelerar esa transición”, concluyó el jefe de Estado.