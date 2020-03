TEL AVIV. – Stretta di Israele sui passeggeri proveniente dall’Italia. Le misure restrittive adottate lo scorso 27 febbraio – che valevano anche per la Cina, Hong Kong e Macao, Thailandia, Singapore, Corea del Sud e Giappone – ora si applicano “anche a tutti i viaggiatori che giungono in Israele da Paesi terzi su voli che fanno scalo in Italia, indipendentemente dalla durata dello scalo stesso”. E’ riferito sul sito ‘Viaggiare sicuri’ del ministero degli Esteri.

Il 27 febbraio scorso le autorità israeliane avevano già annunciato l’immediato divieto di ingresso in Israele per tutti i cittadini non israeliani provenienti dall’Italia, ad eccezione di quanti fossero stati in possesso di una carta di identità israeliana. Per i residenti in Israele è stato comunque previsto l’obbligo di quarantena domiciliare per la durata di 14 giorni.

Una categoria a parte è rappresentata dai cittadini italiani arrivati dall’Italia in territorio israeliano nei 14 giorni precedenti al 27 febbraio. Per costoro vige l’obbligo di quarantena per 14 giorni a decorrere dall’arrivo in Israele.

Nei giorni scorsi il quotidiano economico The Marker ha stimato che le decisioni annunciate dalle autorità sanitarie israeliane avrebbero dovuto comportare una quarantena obbligata per un numero molto elevato di persone. Al giornale resulta infatti che nelle ultime due settimane di febbraio siano giunte in Israele dall’ Italia almeno 10 mila persone. Ma ieri dati ufficiali pubblicati dal ministero della sanità riferivano che il numero complessivo delle persone in quarantena in Israele era di 5.600.

Intanto ha destato stupore e anche preoccupazione il caso di un cittadino italiano, Innocenzo Genna, che via twitter ha reso noto oggi di essere stato bloccato al suo arrivo all’aeroporto Ben Gurion dalle autorità di frontiera israeliane. “Quelle autorità – ha scritto – mi stanno bloccando solo per il fatto che sono italiano e malgrado io sia giunto da Bruxelles dove risiedo”. Genna si presenta su twitter come un esperto di regolamentazione e di politica digitale europea. “Io – ha aggiunto – non sono stato in Italia negli ultimi 14 giorni. Ma i funzionari israeliani di frontiera – si è molto meravigliato – mi dicono che sul passaporto dovrei avere un timbro che lo possa confermare”.

Intanto in Israele si estendono i contagi per coronavirus, saliti complessivamente a 12. I casi nuovi registrati oggi riguardano due persone giunte dall’Italia il 25 e il 26 febbraio.