(ANSA) – ROMA, 02 MAR – La Pallacanestro Openjob Metis Varese ha già trovato il sostituto di Jason, la guardia americana che, preoccupato per le condizioni della moglie che sta per partorire negli States e anche per via del Coronavirus, ha rescisso il contratto con la squadra varesina. Ora però la società fa sapere con un comunicato che “è felice di annunciare l’avvenuto ingaggio del giocatore Toney Douglas, che ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Douglas è un giocatore di grande esperienza che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato solidità difensiva oltre che una consistente efficacia in attacco”. Douglas, 33enne che gioca nello stesso ruolo di Clark, ha un passato in Nba tra New York, Houston, Golden State e Miami, ,mentre nella scorsa stagione aveva giocato in Turchia nel Darussafaka. Quest’anno aveva cominciato la stagione in Spagna all’Estudiantes, ora l’arrivo in Lombardia. (ANSA).