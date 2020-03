Calcio venezuelano: Deportivo Lara si prende la vetta della classifica

CARACAS – Grazie alla vittoria 2 – 0 contro il Deportivo Táchira, il Deportivo Lara balza in vetta alla classifica della Primera División. Nel Farid Richard di Barquisimeto hanno lasciato il segno Valentín Pimentel con un bellissimo tiro da quasi quaranta metri al 37esimo e Edson Samms (81’).

La squadra allenata da Leo González ha approfittato dei passi falsi di Caracas (1-1 con l’Academia Puerto Cabello) ed Atlético Venezuela (2-2 con il Monagas) per prendersi il posto d’onore della serie A creola. I barquisimetani sono in attesa dell’esito del match tra Zamora e Metropolitanos per conoscere se saranno soli sulla poltrona principale.

Comunque vada sappiamo che il prossimo fine settimana avremo un match di lusso sul campo dell’Agustín Tovar, quando i bianconeri di Barinas ospiteranno il Deportivo Lara.

Il Yaracuyanos ottiene la sua prima vittoria stagionale (2-1), a farne le spese l’Estudiantes de Mérida. Le reti dei “colosos” sono state griffate da Andris Herrera (6’) e Ángel Osorio (68’), il momentaneo pari degli accademici é stato segnato da Jaime Moreno (17’).

Vittoria esterna per il Mineros de Guayana di Richard Páez: 1 -2 contro il Gran Valencia. Luis Martínez ha segnato lo 0 -1 per i neroazzurri, poi al 24esimo su calcio di rigore Joel Infante segna l’1-1. A regalare i tre punti alla formazione di Puerto Ordaz ci pensa Guztavo Páez al 30esimo.

Nell’anticipo della quinta giornata, Caracas ed Academia Puerto Cabello pareggiano 1-1. Dopo tre giri di lancette i “porteños” sbloccano il risultato con il tapin vincente di René Alarcón, i capitolini trovano il pari con una punizione perfetta battuta da Anderson Contreras (49’).

Atlético Venezuela e Monagas si dividono il protagonismo sul campo dello stadio Olímpico. Nel primo tempo, i “nacionales” domano a piacere la gara portandosi sul 2-0 grazie alla doppietta di Edder Farías (20’ e 34’), ma nella ripresa i “guerreros del Guarapiche” trovano il pari grazie alle reti di Cristian “chispa” Novoa (46’) e Oscar González (54’).

I risultati sugli altri campi: Lala FC – Trujillanos 0 – 1, Carabobo Deportivo La Guaira 0 – 0, Portuguesa – Zulia 2 – 2,

La quinta giornata si completerà con la sfida Zamora – Metropolitanoos, sul campo dell’Agustín Tovar.

(di Fioravante De Simone)