Calcio femminile Under20: Pescatore e Zeolla sognano il Mondiale

CARACAS – Mercoledí, in Argentina, prenderá il via la nona edizione del Campionato Sudamericano Under 20, torneo che assegnerà due posti per il mondiale che si disputerà quest’anno in Panamá-Costa Rica.

Nella lista delle convocate dell’allenatrice Carmelina Rojas ci sono due italo-venezuelane: Andrea Zeolla (in forza alle italiane del Florentia) e Camilla Pescatore (William Carey University negli Stati Uniti).

Il torneo, che avrà come scenari gli stadi il Bicentenario della città di San Juan e l’Estadio Único de Villa Mercedes di San Luis, si disputerà tra il 4 ed il 22 marzo. La Vinotinto é stata inserita nel girone A dove affronterà Bolivia (6 marzo), Colombia (8 marzo), Argentina (11 marzo) ed Ecuador (13 marzo).

Prima di partire verso la terra dell’albiceleste e grazie alla gentilezza dell’addetta stampa della vinotinto femminile, la giornalista Johanna Rojas, abbiamo incontrato le calciatrici di origine italiana.

Le creole esordiranno contro la verde nello stadio di San Juan del Bicentenario contro la Bolivia, l’italo-venezuelana Andrea Zeolla non nasconde la sua emozione.

“Mi piace che la prima sfida sia contro la Bolivia. Spero che riusciamo a vincere, in questo modo avremo più fiducia in vista delle prossime gare”.

La 17enne di origine molisana ci parla della preparazione della Vinotinto femminile Under 20 per questo sudamericano di categoria.

“La preparazione é stata molto intensa su tutti gli aspetti: físico, tattico e psicologico. Con molte delle mie compagne lavoriamo insieme dall’Under 17, e ci conosciamo da tempo. Siamo un gruppo molto unito e puntiamo tutte allo stesso obbiettivo: qualificarci al mondiale e regalare questa gioia al nostro paese”

Parlando del torneo, la calciatrice della Florentia ci spiega: “Penso che tutte le squadre si sono preparate per fare bella figura in questo Sudamericano. Noi andremo avanti passo dopo passo, pensando ad una partita alla volta. Con il massimo rispetto per le nostre avversarie, ma giocheremo ogni gara come se fosse una finale. Ormai tutte le squadre vedono il Venezuela come la squadra da battere, grazie agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi tornei. Per questo motivo dobbiamo essere concentrate per raggiungere la nostra meta che é quella di portare a casa il pass per il mondiale”.

Dal canto suo, Camilla Pescatore, che attualmente é in forza alla William Carey University negli Stati Uniti, ci fa il punto sul torneo che sta per iniziare.

“Le mie aspettative su questo Sudamericano é che dobbiamo superare il primo turno al primo posto, in questo modo arriveremo al quadrangolare finale più motivate ed avremo più chance di qualificarci”

Quando ci parla delle avversarie che troverà sulla sua strada in questo Sudamericano la Pescatore ci confessa.

“Mi sembra che siamo state inserite in un girone difficile, anche se abbiamo già battuto due delle avversarie che affronteremo, bisogna ricordare che non sono state gare facili, e se siamo riuscite a portare a casa l’intera posta in palio perché siamo riuscite a capitalizzare le occasioni che ci sono capitate” – piega la calciatrice di origine siciliana, aggiungendo –

“Non ho mai giocato contro la Bolivia, quando l’abbiamo affrontato sono rimasta in panchina. L’Argentina, sta vivendo un buon momento, nella Liga Sudamericana sono arrivate seconde ed hanno disputato un’ottima gara contro il Brasile. Ma bisogna ricordare che ogni gara é una storia diversa e tutto può succedere. Tutte le nostre avversarie cercheranno di batterci, tutto questo frutto delle ottime prestazioni della nostra nazionale nei tornei precedenti”.

(di Fioravante De Simone)