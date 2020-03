CARACAS. – Il surf sarà uno dei nuovi sport che debutteranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie alla battaglia ormai quasi decennale di Fernando Aguerre, il presidente dell’International Surfing Association.

Una delle sedi del Preolimpico sarà El Salvador tra i lidi di “El Sunzal” e la “Bocana”. L’evento si svolgerà nel paese centroamericano tra il 9 ed il 17 maggio e stando a quanto riferito dall’ufficio stampa del Comitato Olimpico Venezuelano i posti a disposizione in questo torneo saranno sette per le donne e cinque per gli uomini.

Il Venezuela avrà in gara due campionissimi Francisco “Lolo” Bellorín e Rosanny Álvarez che faranno di tutto per arricchire la rosa creola nei giochi che si svolgeranno nella terra del sol levante.

In Giappone, la spiaggia di Ichinomiya a Chiba, per molti nipponici nota come la costa di Shonan, 50 km a sud della capitale, sarà considerata la culla di questo sport nel Paese.

È qui che lo stile moderno del surf fu portato per la prima volta in Giappone negli anni ‘60 da militari statunitensi, di stanza presso la vicina base militare di Atsugi durante la guerra del Vietnam.

La qualificazione per le gare di surf alle Olimpiadi del 2020 è iniziata nel 2019 con il tour del World Surf League Championship e con i Giochi Panamericani Lima 2019.

(di Fioravante De Simone)