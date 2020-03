(ANSA) – LONDRA, 3 MAR – Un piano di contenimento del coronavirus nel Regno Unito, con la possibilità ove necessario di imporre chiusure di scuole su vasta scala, di cancellare eventi pubblici e di richiamare in servizio personale sanitario in pensione, è stato annunciato oggi dal premier Boris Johnson assieme ai vertici della sanità britannica. Il piano, inserito in un disegno di legge che rafforza i poteri governativi ad hoc, ipotizza anche di estendere le indicazioni per evitare viaggi non necessari in aree considerate a maggior rischio, anche se la sua attuazione è rinviata a un’impennata dei casi di coronavirus nel Regno (ad oggi fermi a una quarantina).