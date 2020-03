(ANSAmed) – BEIRUT, 3 MAR – Nove civili, di cui cinque bambini, sono morti stamani a Idlib, martoriato capoluogo della regione nord-occidentale siriana al centro del conflitto tra Turchia e governo siriano, appoggiato dalla Russia. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui un razzo sparato dall’aviazione di Damasco ha centrato una strada nel centro cittadino, aprendo un cratere nell’asfalto e colpendo con schegge e detriti i palazzi che si affacciano sulla via. L’Ong pubblica le immagini della zona colpita poco dopo il raid.