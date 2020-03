(ANSA) – ROMA, 3 MAR – “Se il decreto (con gli aiuti alle imprese ndr) arriva così in Parlamento, sicuramente non votiamo una cosa che non serve al Paese”. Lo ha detto Matteo Salvini in una conferenza stampa a Montecitorio in cui ha illustrato le proposte della Lega per affrontare la crisi dovuta al coronavirus. Secondo Salvini servono 50 miliardi, “anche non tutti in un unica soluzione”.