Coronavirus; serie B; ‘porte chiuse’ a Cittadella e Venezia

(ANSA) – ROMA, 03 MAR – La Lega serie B ha disposto lo svolgimento “a porte chiuse” di Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone, partite valide per la 27/a giornata, nona di ritorno, in programma sabato prossimo, 7 marzo. Il provvedimento è stato preso dal presidente, Mauro Balata, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri per l’emergenza coronavirus. Ieri, la Lega aveva stabilito lo spostamento a sabato della partita di Cittadella, che era in calendario come anticipo del venerdì. (ANSA).